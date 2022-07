Počítače a notebooky je možné zrychlit i zadarmo

Úbytek výkonu je totiž znát po nějaké době i u těch nejvýkonnějších počítačů a notebooků. Během práce se totiž do počítače ukládají tzv. dočasné soubory, které systém sám nikdy nemaže. A právě jejich přítomnost může chod celého stroje velmi brzdit.

Pokud se tedy systém pomaleji zapíná, spuštění nejrůznějších programů trvá o desítky sekund déle a přehrávání videa je sekané, může za to velmi často zmiňované počítačové smetí. To se ukládá do PC při brouzdání po internetu, stahování různých souborů, ale například i při otevírání příloh z e-mailů.