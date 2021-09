Počet uživatelů služby TikTok v ČR se za rok zdvojnásobil

„Je to sociální síť hodně používaná nejmladšími uživateli, pravidelně ji navštěvuje 32 procent lidí ve věku 15 až 29 let. Mladší respondenty průzkum AMI Digital Index nesleduje, ale reálně tam bude TikTok ještě populárnější. Naopak u starší části populace jsou to pouze jednotky procent,” řekl ředitel Ami Digital Vladan Crha.