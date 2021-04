Jde to i zadarmo. Stále více firem používá otevřené operační systémy

I když se to nemusí na první pohled zdát, platby za software se mohou šplhat do astronomických částek. Obzvláště to platí ve chvíli, kdy spravujete nějakou velkou firmu či dokonce celé město. Své o tom ví například i německý Mnichov, který se rozhodl v loňském roce přejít na bezplatnou alternativu Windows, na Linuxu by tak měly běžet všechny městské počítače.