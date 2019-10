Antivirus od Microsoftu zamíří z Windows na Linux

V současnosti nicméně hraje prim právě Linux . Internetem již koluje druhým týdnem dotazník, jehož prostřednictvím se snaží vývojáři zjistit, zda by linuxová komunita měla o antivirus od Microsoftu zájem.

Zda linuxové konsorcium skutečně prosby od uvedení antiviru vyslyší, není zatím jasné. Jisté je nicméně to, že případné změny by skutečně mohly přilákat více uživatelů k této konkurenci Windows, což by dozajista vedlo k rozšíření celé linuxové komunity.