Žádná nová vlajková loď. Nejvíce jsou lidé spokojení s předloňským mobilem

Levný iPhone strčí nejvýkonnější Androidy do kapsy, tvrdí šéf Applu Mobil

Překvapivě se na přední příčky žebříčku nedostal vůbec žádný přístroj, který by byl vyroben v letošním roce. Do určité míry to samozřejmě může být dáno tím, že jsme teprve v polovině roku a například společnost Apple své stěžejní modely teprve vydá. První desítku opanovávají pouze telefony od Samsungu a Applu, tyto dvě značky totiž patří na americkém trhu k nejpopulárnějším.