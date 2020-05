Výměnné baterie do mobilů se mají vrátit

Odborníci opatření týkající se mobilů vítají, ale naděje mírní. „Je to krok správným směrem, ale upřímně, nejčastější důvod k vyhození starého přístroje to není. Baterie vydrží déle, než zastará samotný přístroj. Podstatná část lidí chce mít nový model mobilního telefonu, aby zvládal všechny stále náročnější aplikace, a přiznejme si, že často i kvůli prestiži. Proto starý přístroj často odloží dříve, než odejde baterie,“ řekl Právu předseda spolku Opravme Česko Jan Charvát.

Voděodolnost telefonu podle úřadu zajišťuje především lepidlo, jehož vlastnosti se časem zhoršují. Ve spojení s dalším opotřebením jako ohýbáním, vystavením působení vzduchu a kapalinám ztrácí voděodolnost většina přístrojů do dvou let.

Mimoto je podle úřadu možné vyrobit telefony s výměnnou baterií, které by do určité míry vodě odolávaly, jako byl třeba Samsung Galaxy S5.