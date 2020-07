Velký displej a dotykový stylus. Galaxy Note se během let změnil k nepoznání

První phablet společnosti Samsung se jmenoval jednoduše Galaxy Note, na trh byl uveden v roce 2011. I když dnes by se nad tím již nikdo nepozastavil, tehdy měl nezvykle velký displej – úhlopříčka 5,3 palce působila jako obří, na druhou stranu ale nabízela velkou pracovní plochu, na kterou si uživatelé rychle zvykli.

Přesně o rok později přišel nástupce s pořadovým číslem dva, který byl lepší prakticky ve všech ohledech. Galaxy Note II dostal větší displej, konkrétně šlo o 5,5“ AMOLED panel s HD rozlišením. Baterie narostla do kapacity 3100 mAh, což byl před osmi lety skoro dvojnásobek toho, co jste mohli najít u běžných smartphonů.

Trojková řada zaznamenala velký skok dopředu, co se designu týče. Plastové boky na zádech doplnila plastová skořápka imitující kůži, úhlopříčka Super AMOLED displeje narostla na 5,7 palce při rozlišení Full HD, a reproduktor se ze zad přesunul na spodní hranu poblíž šachtice pera S Pen.

I díky velké popularitě modelu Galaxy Note 3 se po necelém půl roce objevila na pultech obchodů levnější verze zvaná Neo. Displej dostal rozlišení 1 280 x 720 pixelů, kapacita operační paměti poklesla na 2 GB. Výkonovou stránku zajišťoval šestijádrový Exynos 5260, natáčení 4K se však do verze Neo nedostalo. Na druhou stranu byla pro potenciální zájemce lákavá cena, oproti Galaxy Note 3 mohli ušetřit až čtyři tisíce, přitom pero S Pen a s ním spojené funkce zůstaly při starém.

Pod zadním foťákem byl k dispozici měřič srdečního tepu, nedílnou součástí domovského tlačítka se stala čtečka otisků prstů. Pomocí dokoupitelného zadního krytu bylo u smartphonu dostupné bezdrátové dobíjení, které doplnilo zrychlené 15W kabelové dobíjení dle standardu Quick Charge 2.0. Výkon tabletofonu dodával Snapdragon 805 s 3GB RAM, uvnitř byl připraven Android 4.4.4 s nadstavbou TouchWiz. A také se jednalo o Note, který v Česku po několik následujících let neměl žádného nástupce.

Šestku v označení Samsung přeskočil, aby se číselně srovnal s řadou Galaxy S, a proto přešel rovnou na sedmičku. Na tento model z roku 2016 by ale jihokorejský elektronický gigant patrně nejraději zapomněl. Přístroje trápily prakticky od začátku problémy s bateriemi, kvůli čemuž například cestující nemohli s těmito telefony na paluby letadel.

Bluetooth stylus je vybaven superkondenzátorem, jehož nabití vystačí na 400 stisknutí tlačítka. Stylus tedy šel použít třeba jako dálková spoušť při focení. Hlavní širokoúhlý snímač na zádech používal variabilní clonu (f1.5/f2.4) a optickou stabilizaci. Teleobjektiv nabídl dvoujnásobný optický zoom. Zajímavé byly i barevné varianty, v Česku se mimo černé dostala do prodeje i modrá se žlutým stylusem.

Loni si odbyla premiéru rovnou celá řada smartphonů Galaxy Note, konkrétně šlo o Galaxy Note10 a Galaxy Note10+. Jak již samotný název napovídá, větší z dvojice je verze se znaménkem plus v názvu. Ta má 6,8palcový displej s rozlišením Quad HD+, tedy 3040 x 1440 obrazových bodů. Proti tomu základní Galaxy Note 10 nabízí dotykovou plochu o velikosti 6,3 palce a s rozlišením full HD+ (2280 x 1080 obrazových bodů).

V útrobách telefonů se stejně jako u všech předchůdců řady Note ukrývá pero S Pen. To bylo ale přepracováno, takže kromě psaní poznámek zvládá i různá gesta. Uživatelé mohou nyní své poznámky upravovat zmenšováním, zvětšováním či měnit barvu textu. Takto lze pouhými několika klepnutími zformátovat a nasdílet zápis z jednání nebo proměnit závan inspirace v editovatelný dokument.

Nově jsou u pera S Pen podporovány také tzv. Air actions, které umožňují částečně telefon ovládat gesty. Díky zpřístupnění SDK pro Air actions mohou vývojáři vytvářet vlastní ovládací gesta, která budou uživatelé moci použít při hraní her nebo při práci s oblíbenými aplikacemi.

Letos v lednu byla desítková rodina obohacena také o odlehčený Galaxy Note10 Lite. Samsung se u zatím posledního modelu řady Galaxy Note vrátil ke kořenům. Telefon dostal rovný AMOLED displej, vrátil se do něj 3,5mm jack i FM rádio. V praxi se jedná o letošní model, patřící do loňské produktové řady postavený na hardwaru Galaxy Note 9. Telefon se pyšní 4 500mAh baterií s 25W rychlonabíjením, dostal dobře čitelný zobrazovací panel s průstřelem a optickou čtečkou otisků prstů. Nemůže chybět ani ikonický S Pen se superkondenzátorem, který využijete u bezdotykových gest.

Co bude dál? To se dozvíme již příští týden, kdy bude jihokorejský elektronický gigant odhalovat novinky pro druhou polovinu letošního roku. Dle očekávání by prim měl hrát právě pokračovatel řady Galaxy Note.