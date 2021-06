T-Mobile začal rozdávat neomezená data zadarmo. Ale jen přes léto

Pro využití internetu zadarmo přes léto stačí mít nainstalovanou aplikaci Můj T-Mobile. V ní se objeví automaticky od pátku nabídka nazvaná Neomezená data. Pokud lidé kliknou na volbu aktivovat, mohou si bezplatné internetové připojení užívat až do konce srpna.

Zajímavé na akci je především to, že neomezená data nebude T-Mobile nijak zpomalovat. V tuzemsku je přitom zaběhnutou praxí, že operátoři u celé řady nabízených tarifů poskytují sice neomezené množství dat, ale uživatelé se musí smířit s pomalejšími datovými přenosy. Skutečně neomezená data jsou za tučný příplatek.

Narážel přitom na to, že letošní léto bude ve znamení olympijských her. „S neomezenými daty z našeho nejnovějšího Sportovního balíčku tak můžeme v létě všichni sportovat, ukládat si nebo sdílet data o našich aktivitách a zároveň nám neunikne žádné z našich želízek v tokijském ohni. S mobilními daty bude mít každý svou sportovní apku po ruce a věřím, že se nejen díky olympiádě v létě všichni vrátíme do formy,” konstatoval Podlucký.