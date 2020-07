T-Mobile má výpadek systémů. Požadavky zákazníků nevyřizuje už druhý den

Komplikace se objevily již v úterý ráno. Jiří Janeček z tiskového oddělení tehdy informoval, že problémy jsou technického rázu. Výpadek způsobil pád diskového pole, situace měla být podle původního plánu napravena do úterních 15:00.

„Potíže se týkají i naší samoobsluhy Můj T-Mobile, mobilní aplikace, webových stránek i samotného volání na zákaznickou linku. Pracujeme na tom, aby to bylo co nejdříve v pořádku. Systémy by měly být zase funkční v odpoledních hodinách. Naše ostatní služby běží bez problémů,“ doplnili s tím, že se všem zákazníkům omlouvají za komplikace.