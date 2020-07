Špičkový herní mobil se může pěkně prodražit, přijde s unikátními doplňky

V nabídce tuzemských obchodů je v rámci předobjednávek zatím dostupný pouze trojlístek špičkových herních smartphonů. Během pár týdnů by se na pultech obchodů mělo objevit také volitelné příslušenství.

To čítá například modulární herní podložku ROG Kunai 3, která přidává k ROG Phone 3 přidává fyzické ovládací prvky obdobné systému herní konzole. U ní se bude cenovka pohybovat podle informací Novinek okolo 3600 Kč. Mobile Desktop Dock, který dovoluje hráčům proměnit po připojení klávesnice, myši a monitoru mobil na stolní počítač, vyjde na 3900 Kč.

Doplňková výbava obsahuje navíc další položky – odolná pouzdra, speciální antibakteriální skleněné kryty obrazovky či ROG Clip pro připojení telefonu k vybraným ovladačům tradičních konzolí. Pokud by tedy lidé nakoupili všechny volitelné doplňky, zaplatili by jenom za ně bezmála 20 000 korun. A to je cena, na kterou vyjde už solidně vybavený telefon.