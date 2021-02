Prodej smartphonů letos stoupne o 11 procent

Celosvětový prodej chytrých telefonů by se tak měl letos vrátit do blízkosti úrovně z roku 2019, kdy činil 1,541 miliardy přístrojů. „Prodej by měla v roce 2021 zvýšit kombinace odložené výměny starších přístrojů za nové a dostupnost levnějších 5G smartphonů,” uvedl Gupta.