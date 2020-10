Představitelé EU by měli bojovat s dezinformacemi kolem 5G, ukázala studie

Představitelé Evropské unie by se měli bezodkladně zabývat dezinformacemi kolem technologie pro mobilní sítě páté generace (5G), která by měla hrát důležitou roli při oživení ekonomiky po útlumu způsobeném koronavirovou krizí. Tvrdí to podle agentury Reuters studie, kterou pro evropské sdružení provozovatelů telekomunikačních sítí ETNO vypracovala poradenská společnost IPSOS.