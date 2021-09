Počet zákazníků tuzemských mobilních sítí stoupl na 16 milionů

V neděli uplyne 30 let od uskutečnění prvního mobilního hovoru v Česku. Šlo o nekomerční hovor, který uskutečnila tehdejší americká velvyslankyně Shirley Temple Blacková z Valdštejnského paláce do New Yorku. Ke komerčnímu hovoru první analogové mobilní sítě NMT EuroTel došlo až 1. října 1991.