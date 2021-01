Od hranaté konstrukce k líbivým křivkám. Jak se měnily nejlepší mobily od Samsungu

Galaxy S

První model řady Galaxy S se datuje do roku 2010, a už tehdy měl telefon na čem stavět. Uživatelům se líbil zejména velký čtyřpalcový Super AMOLED displej s živými barvami, jehož digitizér byl přímo integrován do displeje. To Samsungu umožnilo odstartovat trend postupného zeštíhlování smartphonů. Už ve své době se navíc jednalo o jeden z nejtenčích smartphonů na trhu.

Galaxy S se již ve své době stal výkladní skříní smartphonů od jihokorejského elektronického gigantu, který dokazoval, že to výrobce s velmi dobře vybavenými telefony myslí opravdu vážně. Telefon lákal na svou dobu výkonným 1GHz procesorem, stabilnějším Bluetooth 3.0 či natáčením HD videí (1280 × 720 pix) se snímkovací frekvencí 30 fps. Video bylo u telefonu natolik stěžejní a revoluční součástí, že byl Galaxy S vůbec prvním smartphonem na trhu, který obdržel certifikaci kodeku DivX HD.

Samsung Galaxy S Foto: archív výrobce

Galaxy S II

Na jednoznačný úspěch Galaxy S o rok později navázal Galaxy S II. Výrobce vylepšil některé nedostatky, které byly dřívější generaci vytýkány, a i díky tomu byl telefon jako první zástupce řady Galaxy S hodnocen jako nejlepší smartphone roku v rámci veletrhu MWC 2012. Telefon zůstal věrný hranatějším tvarům a plastové konstrukci, i po letech má však stále své kouzlo. Do výbavy dostal větší 4,3“ Super AMOLED Plus, u něhož se mezigeneračně vylepšila ostrost.

U telefonu jsme viděli i náznaky modelové řady Galaxy Note, protože displej jste mohli ovládat i obyčejnou tužkou. Výkon zajistil výkonnější dvoujádrový procesor, rychlejší odezvu systému si vzala na starost 1GB operační paměť. Telefon povýšil natáčení videí na novou úroveň, v řadě Galaxy S se totiž vůbec poprvé objevila možnost natáčení Full HD videí, které jste si mohli přes MHD redukci přehrát i na televizi v obýváku.

Samsung Galaxy S II Foto: Novinky

Galaxy S III

Zatímco až dosud se oblibě těšily hranaté telefony, uvedení Galaxy S III znamenalo velkou změnu ve vnímání designu. Do popředí se dostaly jemnější kontury a příjemné zakřivení boků a rohů telefonu připodobňující oblázek, což znamenalo, že jste hned na první pohled poznali, s jakým telefonem máte tu čest. Smartphone byl stále příjemně tenký a vůbec poprvé nabídl ještě větší 4,8“ AMOLED displej s, u smartphonů dosud nevídaným, HD rozlišením.

Na zmeškané události a notifikace upozorňovala stavová LED dioda, vyměnitelná baterie se vůbec poprvé přehoupla přes metu 2000 mAh. Pod krytem byly navíc přichystány piny, na které jste mohli připevnit dokoupenou nabíjecí cívku určenou pro bezdrátové nabíjení standardu Qi. Telefon jste tedy mohli už v roce 2012 bezdrátově nabíjet bez potřeby nějakého speciálního krytu. Mimo vydání menší verze Galaxy S III Mini stojí za zmínku i fakt, že právě v roce 2012 můžeme vysledovat prapůvodce hlasového asistenta Bixby. Jen s tím rozdílem, že se tehdy ještě jmenoval S Voice.

Samsung Galaxy S III Foto: Samsung

Galaxy S4

Spolu s přechodem na vizuálně přehlednější arabské číslice se do řady Galaxy S dostalo Full HD rozlišení displeje, které je i dnes bráno jako jakýsi mobilní „standard“ v kvalitě zobrazování. Modem telefonu si vůbec poprvé poradil s LTE sítěmi, a i ty v dnešní „5G-ready“ době bereme jako absolutní samozřejmost. Větší výkon telefonu doplnila ještě větší 2GB operační paměť či bohatá senzorová výbava obsahující barometr, teploměr a vlhkoměr.

Telefon nabídl i zajímavou hardwarovou nadstavbu, skoro to vypadalo, že vás sleduje na každém kroku. Pokud jste se na displej dívali i tehdy, kdy měl po stanoveném intervalu pohasnout, automaticky se podsvícení displeje prodloužilo. Pokud jste přiblížili prst k displeji, mohli jste si třeba v galerii zobrazit náhled alba plného fotografií. A to je vlastně základní princip toho, jak dnes funguje dotykové pero S Pen.

Z telefonu byl následně odvozen zmenšený Galaxy S4 mini i fotograficky laděný Galaxy S4 Zoom. Jednalo se prakticky o fotoaparát s 10× optickým zoomem, na jehož přední stranu byl „přilepen“ smartphone.

Samsung Galaxy S4 Foto: Reuters

Galaxy S4 zoom Foto: Samsung

Samsung Galaxy S4 mini Foto: Samsung

Galaxy S5

Zatímco až dosud se o zvýšené odolnosti smartphonů příliš nehovořilo, od generace Galaxy S5 se zvýšená odolnost (konkrétně tehdy ještě IP67) stala jedním z klíčových kritérií při výběru nového telefonu. U smartphonů se také ve větší míře začala řešit bezpečnost uložených dat a zabezpečený přístup k telefonu, což dalo vzniknout čtečce otisků prstů integrované do domovského tlačítka. Na zadní straně se nově objevil snímač srdečního tepu.

Vůbec poprvé byly vidět větší snahy u využití principu AMOLED displeje pro úsporu baterie. Konkrétně Ultra úsporný režim dokázal přebarvit prostředí do černobílé, čímž poměrně dost výrazně ušetřil spotřebu energie. A ani dnes na trhu není mnoho smartphonů, které by uživatelům nabídly podobnou možnost úspory energie bez výrazného omezení funkcí telefonu. V dnešní době 4K televizí, které pomalu nahrazují 8K modely, stojí za povšimnutí i fakt, že právě pátá generace z roku 2014 jako první z řady Galaxy S nabídla natáčení videí v rozlišení 4K.

Samsung Galaxy S5 Foto: archív výrobce

Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge

Významným milníkem modelové řady Galaxy S je přechod na zakřivené displeje. Samsung tím ukázal svou technologickou dominanci, takže jste špičkové topmodely značky poznali již na první pohled. Šlo o natolik zásadní novinku, že podobné displeje začali brzy používat i další výrobci. Telefon se zakřiveným displejem se navíc držel daleko lépe než telefon s rovným panelem. Kvůli konzervativním uživatelům byly obě verze telefonů nabízeny současně.

Telefony s bočním zakřivením nabízí Samsung i dnes, což platí i o kombinaci skla kovu, která se prvně objevila právě u řady Galaxy S6. Měla za následek i to, že baterie musela být pevně integrována uvnitř telefonu. Jinými slovy, jak vypadá dnešní moderní smartphone, vděčíme velkou měrou právě řadě Galaxy S6.

Samsung u telefonů použil Super AMOLED s vyšším rozlišením 2560 × 1440 pixelů, které po několik následujících let nastavilo nový zobrazovací standard. Ukázal se také hlad po větším výpočetním výkonu a energetické efektivitě, takže se telefony mohly pyšnit osmijádrovým čipsetem a 3GB operační pamětí.

Samsung Galaxy S6 edge Foto: archív výrobce

Samsung Galaxy S6 Foto: archív výrobce

Galaxy S7 a Galaxy S7 Edge

I o rok později vsadil Samsung na dvě velikosti těla, základní model osadil rovným, model Edge zase velkým 5,5“ zakřiveným Super AMOLED displejem. Sedmá generace se nesla ve znamení zlepšování, zvýšená odolnost povýšila na IP68, Dual Pixel fotoaparát nabídl rychlejší a přesnější ostření, a také větší kvalitu fotek pořízených za horšího osvětlení.

Sedmá generace Galaxy S se podepsala i pod režim Always On Display, výkonnější čipset doplnila 4GB RAM. Baterie poprvé překonala metu 3000mAh, navíc ji bylo možné vůbec poprvé dobít bezdrátově zrychlenou formou. Za půl hodiny jste tak dobili 60 % kapacity baterie. Mezi další významné novinky patří podpora Vulkan API pro kvalitnější a energeticky efektivnější zpracování grafických dat při hraní mobilní her či mobilní platby Samsung Pay, které si právě u řady Galaxy S7 odbyly svou premiéru.

Zleva: Samsung Galaxy S7 edge a Galaxy S7 Foto: Albert Gea, Reuters

Galaxy S8

Módní trendy byly neúprosné, a tak u osmé generace řady Galaxy S poprvé zmizela fyzická tlačítka pod displejem. Nahradily je softwarové ovladače, takže se displej mohl roztáhnout na většinu čelní strany. Dostal název Infinity (Samsung jej používá dodnes), a tentokrát byl panel dvakrát zakřivený u obou souběžně nabízených telefonů – Galaxy S8 a Galaxy S8+. Displej větší varianty telefonu vůbec poprvé překonal magickou hranici šesti palců.

Čtečka otisků se dostala na zadní stranu telefonu, biometrické ověření na přední straně telefonu však nevymizelo. Nad displejem byl připraven skener oční duhovky. Přechod na novou platformu znamenal i začátek éry univerzálního konektoru USB-C. O výpočetní výkon se v Evropě staral 10nm čipset Exynos 8895, ve výbavě se nově objevila podpora Bluetooth 5.0 i desktopového režimu DeX. Stačilo telefon vložit do dokovací stanice, připojit k ní monitor, klávesnici a myš, a měli jste před sebou prostředí, které dokázalo nahradit běžnou kancelářskou práci na počítači či notebooku.

Zleva: Samsung Galaxy S8 a Galaxy S8+. Foto: Richard Drew, ČTK/AP

Galaxy S9 a Galaxy S9+

Zatímco mezi sedmou a osmou generací byly vidět změny již na první pohled, mezi Galaxy S9 a Galaxy S8 se nejvíce změn odehrálo uvnitř. Stereo reproduktory dodala společnost AKG audio, ke spodnímu reproduktoru se při hraní přidával i ten nad displejem. Fotoaparát na zadní straně měl k dispozici variabilní clonu, která se dokázala přizpůsobit velmi dobrým i naopak horším světelným podmínkám.

Superzpomalená videa měla snímkovací frekvenci 960 fps, selfie kamerka dokázala vytvořit vaši digitální podobiznu pro použití v telefonu (AR Emoji). Čtečka otisků prstů se zase dostala doprostřed zadní strany, aby byla lépe nahmatatelná. Telefon se naučil nové inteligentní skenování, které využívalo skenování oční duhovky souběžně se skenováním obličeje.

Samsung Galaxy S9+ Foto: mif, Novinky

V tenkém rámečku nad displejem se ukrývá přední fotoaparát. Foto: mif, Novinky

Galaxy S10e, Galaxy S10 a Galaxy S10+

Za řadou Galaxy S9 udělal Samsung tlustou čáru, takže z tohoto pohledu působila řada Galaxy S10 jako velmi výrazná revoluce. Počet základních modelů narostl na tři, přičemž Samsung do nabídky přidal ještě zmenšený model, který sdílel většinu hardwaru se svými sourozenci, jenže byl o dost kompaktnější. Displeje Super AMOLED podporovaly HDR10+, selfie kamerka byla součástí displeje, což vlastně odstartovalo trend displejových „průstřelů“.

Na zadní straně byly připraveny až tři objektivy, u Galaxy S10+ byla selfie kamerka duální, takže jste měli k dispozici až pět fotoaparátů, které dokázaly (na přední i zadní straně) nahrávat videa v rozlišení až 4K. Variabilní clona zůstala, přibyla k ní duální optická stabilizace i celá spousta fotografických režimů, např. Noční režim a postupem času i populární Single Také.

Čtečka otisků prstů se v ultrazvukové podobě dostala přímo pod displej, takže byla vždy rychle k dispozici, a to i v režimu Always On. Telefony dostaly ještě výkonnější čipset, 8GB operační paměti nebo funkci Wireless PowerShare, která za zad telefonu vykouzlila podložku pro bezdrátové dobíjení dalších smartphonů či nositelné elektroniky. Těsně před uvedením řady Galaxy S20 se na trh dostal ještě doplňkový model Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy S10 Video: Václav Toman, Novinky

Samsung Galaxy S10+ Video: Václav Toman, Novinky

Galaxy S20, Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra

V roce 2020 Samsung vydal nástupnickou řadu Galaxy S20, jejíž označení je vůbec poprvé číselně spjato s rokem vydání. I tentokrát došlo na tři modely, nyní však byl kompaktní topmodel nahrazen ještě přerostlejším modelem Ultra. Ten ze všech modelů nejvíce vyčníval, neboť je osazen 108MPx fotoaparátem s podporou až 100× Space Zoomu, tj. hybridního přiblížení. Na telefonech také bylo možné, v řadě Galaxy S vůbec poprvé, natáčet 8K videa.

Samsung i tentokrát vsadil na displeje Dynamic AMOLED 2X, které se pyšnily podporou 120Hz obnovovací frekvence při rozlišení Full HD+. Jejich typické výrazné zakřivení se však postupně začalo vytrácet, panely byly rovné jen s nepatrným zakřivením krycího skla na okrajích.

Galaxy S20 Ultra byl první telefon od Samsungu v Česku, který podporoval sítě 5G. Výpočetní výkon dodával Exynos 990, maximální kapacita RAM byla 12 GB, a to u modelu Galaxy S20 Ultra. Ten také dostal baterii s kapacitou 5000 mAh. Po půlročním pobytu na trhu představil Samsung ještě čtvrtý model řady Galaxy S20 FE, který se v Česku prodává souběžně s čipsety Exynos 990 (LTE) a Snapdragon 865 (5G).