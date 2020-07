O2 nabídne 100 GB dat měsíčně za 300 korun. Lidé si ale musí pospíšit

Operátor si atraktivní datový balíček připravil jen v rámci letní akce, lidé mohou SIM karty s velkorysým množstvím dat získat výhradně prostřednictvím webových stránek datamanie.cz. Avšak pouze do 31. srpna nebo do vyprodání zásob. Kolik SIM karet je v rámci limitované edice nabízeno, však operátor neupřesnil.

Jisté je však to, že 100GB balíček dat nebude případným zájemcům fungovat pouze během letních prázdnin, ale i později – dokud si ho nezruší. Počítat musí pouze s tím, že se jim z kreditu bude každý měsíc ukrajovat 300 Kč. Přesně tolik neomezená data stojí.

O2 přineslo i další dva nové tarify pro předplacené karty. „Při tvorbě nových tarifů jsme mysleli na to, aby vyhovovaly zejména pravidelným uživatelům předplacených karet. Jeden jsme zaměřili na výhodné volání a druhý spíše na data,“ vysvětlila Cieslarová.

Tarif GO NAPLNO za cenu 149 korun měsíčně zahrnuje 50 volných minut volání, 25 SMS a 100 MB dat. Za 299 Kč měsíčně pak mohou případní zájemci získat nový tarif GO NAPLNO DATA PLUS se 2 GB dat, 100 minutami volání a 25 SMS. K prvnímu předplacenkovému tarifu případní zájemci navíc nyní v rámci akce získají 50 minut volání měsíčně zdarma, u druhého pak 1 GB dat měsíčně zdarma.