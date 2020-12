Nový iPhone SE je levnou vstupenkou do světa nakousnutého jablka

Před letošními Vánocemi se nejvíce mluví o čtyřech iPhonech s číslovkou 12 v názvu, z nichž dva jsou beznadějně vyprodané. Nejsou to ale přitom jediné jablečné smartphony, které stojí za pozornost. Zajímavou volbou může být také iPhone SE, který představuje levnou vstupenku do světa iOS, tedy do mobilní platformy od společnosti Apple.