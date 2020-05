Nejlevnější iPhone by mohl jít s cenou pod 10 000 Kč

Google se již několik posledních let snaží na trhu uspět se svými vlastními smartphony. Místo toho, aby lákal na co nejvyšší možný výkon, zpravidla se snaží zaujmout co nejlepším poměrem cena/výkon. A jinak by tomu nemělo být ani u letošního modelu, který si premiéru odbude před letními prázdninami.