Nejlepší skládačka od Samsungu pomalu mizí z obchodů. Kvůli nástupci

Chytrý telefon Galaxy Z Fold3 představuje to nejlepší, co je aktuálně možné v rámci skládacích smartphonů od Samsungu s ohebným displejem zakoupit. Z nabídky tuzemských obchodů je ale patrné, že prodejci tento špičkový smartphone pouze doprodávají. Dle očekávání by se totiž měl během léta ukázat nástupce.