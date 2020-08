Nefalšovaná herní konzole se ukrývá v těle mobilu

Nový čipset nabídne osm jader, která jsou rozdělena do tří skupin. Jedno, nejvýkonnější jádro pracuje na frekvenci 3,1 GHz, další tři na taktu 2,42 GHz a konečně čtyři úsporná na frekvenci 1,8 GHz. O grafickou stránku se stará čip Adreno 650+.

Je však nutné zdůraznit, že Snapdragon 865+ tepe pouze ve dvou vrcholných provedeních, které se nabízejí v konfiguraci 12 GB RAM / 512 GB ROM, respektive 16 GB RAM / 512 GB ROM. Základní verze s přídomkem Strix Edition staví na procesoru Snapdragon 865 bez znaménka plus v názvu. Bude tedy nepatrně pomalejší. A to i kvůli tomu, že je vybavena 8 GB operační paměti a 256GB úložištěm.

V ostatních parametrech jsou však již všechny telefony trojkové generace shodné. Nabízí 6,59“ AMOLED displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů. Vyzdvihnout si u něj zaslouží především vysoká obnovovací frekvence 144 Hz a odezva 1 ms, díky čemuž by hraní mělo být plynulejší než na většině konkurenčních telefonů.

Každý telefon má navíc pečlivě kalibrovanou obrazovku, aby byla zajištěna přesnost barev Delta-E menší než jedna. Takovou přesnost zatím žádný jiný konkurent nenabízí. Čtečku otisků prstů integroval výrobce přímo do obrazovky.

Akumulátor telefonu nabízí kapacitu 6000 mAh, což by bohatě mělo stačit pro několik hodin intenzivního hraní, případně pro dvoudenní výdrž při běžném použití. Vzadu jsou tři fotoaparáty s rozlišením 64 Mpx, 13 Mpx a 5 Mpx, vepředu se pak nachází 24megapixelový senzor. Potěší i přítomnost stereo reproduktorů s vestavěným zesilovačem.

Kromě výkonu je patrně tím nejzajímavějším u novinek možnost dokoupení široké škály příslušenství. To čítá například modulární herní podložku ROG Kunai 3, která přidává k ROG Phone 3 přidává fyzické ovládací prvky obdobné systému herní konzole. U ní se bude cenovka pohybovat okolo 3600 Kč.

Doplňková výbava obsahuje navíc další položky – odolná pouzdra, speciální antibakteriální skleněné kryty obrazovky či ROG Clip pro připojení telefonu k vybraným ovladačům tradičních konzolí. Pokud by tedy lidé nakoupili všechny volitelné doplňky, zaplatili by jenom za ně bezmála 20 000 korun. A to je cena, na kterou vyjde už solidně vybavený telefon.