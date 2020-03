Mobilní operátoři kvůli krizi upravují služby, část bude zdarma

Společnost O2 se rozhodla nabídnou od pondělí do konce dubna neomezená data zdarma, platí to pro nové i stávající zákazníky hlasových tarifů s daty. "Věříme, že naše pomoc usnadní nelehkou situaci zákazníkům, kteří nemohou svůj čas trávit v práci nebo ve škole, a umožní jim zůstat v kontaktu s nejbližšími, spolužáky i kolegy," uvedl generální ředitel O2 Jindřich Fremuth. Společnost bude také poskytovat služby své televize O2 TV za jednu korunu a k předplaceným kartám přidá 100 korun navíc. Sníží také ceny notebooků.

Vodafone přestal od minulé středy účtovat služby lidem, kteří zůstali v italské karanténě. Operátor zároveň rozšířil zdarma nabídku televizních služeb o další kanály zákazníkům UPC TV v Česku. "Situaci sledujeme a zvažujeme další kroky, jak pomoci našim zákazníkům v kontextu rostoucích omezení kvůli šíření koronaviru. Od začátku krize plně spolupracujeme se státními orgány a představiteli, aby informovanost našich obyvatel byla co nejvyšší a zdravotní rizika a negativní dopad omezení co nejmenší," řekl šéfka komunikace podniku Adriana Dergam.

Služby upravil i největší virtuální operátor SAZKAmobil. Ten od pátečních 17 hodin nabízí svým zákazníkům neomezené volání i posílání SMS zpráv v rámci sítě zdarma. Akce potrvá do konce března. Podle společnosti by to mělo usnadnit komunikaci lidí v době, kdy je výrazně omezen osobní kontakt. "Kredit u nás využívá mnoho zákazníků v důchodovém věku, pro které je aktuální situace nejvíce riziková," uvedl ředitel operátora Jan Schmiedhammer.