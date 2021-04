K mobilu televizor za 1 Kč. A nejde o chybu

I když to může vypadat jako tisková chyba, při pohledu na cenovou nabídku obou zařízení to vlastně dává smysl. Zmiňovaný smartphone se totiž v obchodech nabízí za 45 999 Kč, zatímco akční televizory jen za 16 990 Kč. Zákazník tedy skutečně získá za korunu levnější produkt, co na tom, že je v praxi mnohonásobně větší.