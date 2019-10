Jde to i bez USA. Huawei vyrábí stanice pro 5G bez amerických součástek

Zakladatel a ředitel podniku Žen Čeng-fej uvedl, že příští měsíc Huawei spustí hromadnou produkci základnových stanic pro 5G bez amerických komponentů, jejíž počáteční objem bude 5000 kusů měsíčně. "V srpnu a září jsme to testovali a od října zahájíme hromadnou výrobu," prohlásil.

Huawei obvinění ze špionáže odmítá a podniká kroky k minimalizaci negativních dopadů amerických opatření. Žen uvedl, že firma by ráda nadále používala americké součástky, pokud by to bylo možné. Prohlásil, že Huawei má ke svým dlouhodobým americkým dodavatelům "citové" vztahy.