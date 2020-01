EK doporučila zemím EU omezit rizikové firmy v 5G sítích

Země Evropské unie by neměly pustit firmy považované za bezpečnostní riziko k budování citlivých částí komunikačních sítí páté generace (5G). Uvedla to Evropská komise ve vydaném doporučení, které nechává rozhodnutí ohledně rizikových firem na členských státech, zároveň však vyzývá k jednotnému postupu. Čínská společnost Huawei, před jejímž zapojením do tvorby 5G sítí varují Spojené státy, oznámení Bruselu umožňující jí pokračovat v evropských projektech uvítala.