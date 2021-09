ČVUT má novou laboratoř pro výzkum mobilních sítí

„Hlavní přínos je, že to, co my vymyslíme teoreticky, což děláme skoro 20 let, tak můžeme ověřit v prostředí, které je velice blízké praxi. V zásadě to z hlediska standardizace odpovídá reálným mobilním sítím (...). Protože dělat teoretický výzkum je fajn, ale taky je fajn, když ověříte, že něco z toho může opravdu fungovat a můžeme dělat věci do budoucna,” sdělil vedoucí laboratoře Zdeněk Bečvář.