ČTÚ do příštího roku nabídne čtyři další pásma pro internet a TV

Po přechodu na nový standard pozemního televizního vysílání DVB-T2 se uvolní frekvence pro dva nové televizní multiplexy. Z toho jeden by měl být regionální a jeden celoplošný.

„Zhruba do měsíce bude jasno, co s nimi bude, ale s největší pravděpodobností půjdou do další aukce,” podotkla Továrková. U těchto frekvencí ČTÚ uvažuje o jejich přidělení v rámci tzv. soutěže krásy, kde nebude rozhodovat jen nabídnutá cena.