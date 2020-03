ČEZ jako mobilní operátor? Společnost pokukuje po aukci kmitočtů pro 5G

"My dneska s počtem 125 000 SIM karet na jedné straně a na druhé straně s čím dál tím větším propojováním energetiky a telekomunikací, optických sítí a tak dále, v tuto chvíli sledujeme připravovanou aukci. Podle jejích přesných pravidel se budeme rozhodovat, jestli do ní vstoupíme, nebo ne. Ale zvažujeme to," uvedl Cyrani.