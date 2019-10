Češi chtějí uspět s vlastním mobilem v USA

„O proniknutí na americký trh usilujeme od roku 2016 a očekáváme, že teď, když se to povedlo, vytvoří ještě v tomto roce 30 procent našeho letošního obratu,“ uvedl ředitel BlindShellu Jan Šimík. Firma si podle něj na březnové výstavě v USA ověřila zájem o své telefony a od té doby intenzivně pracovala na americké verzi. U prvních zákazníků budou přístroje během několika týdnů.

BlindShell v posledních letech výrazně roste. Letos se umístila v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 CE, který oceňuje nejrychleji rostoucí technologické společnosti ve střední Evropě, a to konkrétně v kategorii Rising Star. Podmínkou pro zařazení do této kategorie jsou výnosy vyšší než 30 000 eur (zhruba 770 000 Kč) v každém z posledních tří let.