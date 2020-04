Čekání je u konce, levný mobil od Sony dorazil do Česka

Společnost Sony letos v únoru omladila svou nabídku chytrých telefonů, a to od těch nejlepších, až po ty cenově dostupné. Právě do kategorie levných smartphonů patří i model Xperia L4, který po více než dvouměsíčním čekání dorazil do tuzemských obchodů.