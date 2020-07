Británie chce firmě Huawei zakázat účast na výstavbě 5G

Zatím ale není jasné, jak daleko Johnson zajde. Operátoři už roli Huawei v sítích 5G začali omezovat, do roku 2023 má být podíl čínské firmy na těchto sítích nejvýše 35 procent. Nyní se jedná o tom, že by v dalších dvou až čtyřech letech klesla role Huawei až na nulu. Některé telekomunikační společnosti varovaly, že příliš rychlý postup může zpozdit důležitou technologii a narušit služby.

Rozhodnutí zakázat firmu Huawei by postavilo Británii zpět na stranu jeho nejbližšího spojence, tedy Spojených států. Znamenalo by rovněž konec toho, co bývalý premiér David Cameron nazval zlatou érou spojenectví s Čínou. Čínský velvyslanec v Británii začátkem tohoto měsíce uvedl, že obrat v rozhodnutí o Huawei by poškodil obraz Británie, která pak bude muset nést následky, pokud by chtěla s Čínou zacházet jako s nepřátelskou zemí.