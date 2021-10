Australané chtějí omezit vliv Číny. Telstra koupí tichomořského operátora

Australská vláda do transakce vloží 1,33 miliardy dolarů a telekomunikační gigant zbytek. Čína v regionu posiluje svůj vliv, trh a média už několik měsíců spekulují o budoucnosti společnosti Digicel. Telstra uvedla, že ji australská vláda oslovila s tím, že jí bude v odkoupení podniku asistovat. Pokud by tichomořského operátora koupila nějaká čínská firma, umocnilo by to obavy Canberry z rostoucího vlivu Pekingu v regionu, uvedl Reuters.