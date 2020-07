Aukci 5G sítí v Česku bude řešit Evropská komise, O2 podalo stížnost

O2 podle vyjádření nevidí důvod, proč by nárok na národní roaming na všech frekvencích stávajících operátorů měly získat subjekty, které se nebudou aukce účastnit. Podle návrhu podmínek by nárok na tzv. národní roaming měly mít subjekty, které získaly levné frekvence 3700 MHz v minulé aukci.

"Jde o retroaktivní opatření, a navíc takový hráč nebude na těchto kmitočtech nikdy schopen vybudovat vlastní plnohodnotnou síť. Požadujeme, aby nárok na národní roaming byl svázán pouze s vydražením přídělu v pásmu 700 MHz a trvání nároku na národní roaming bylo omezeno na pět let. Jen to bude motivovat nového hráče k serióznímu přístupu k budování sítí a opatření bude v souladu s mezinárodní praxí," dodala mluvčí.

Firma dále požaduje snížení vyvolávací ceny, což by umožnilo vyšší investice do sítě, a zároveň možnost splácet cenu v delším časovém období. Zároveň navrhuje zpřísnění možnosti stažení nejvyšší nabídky z vyhrazeného bloku. Ve výběrovém řízení existuje zvýhodněná možnost stažení se z bloku vyhrazeného pro nové operátory za výhodnějších podmínek než z jiných bloků. To může vést ke spekulativnímu chování a krachu aukce obdobně jako v roce 2013.