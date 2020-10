Apple dnes ukáže světu nové iPhony

O nových iPhonech koluje po internetu hromada spekulací, společnost Apple zatím nic neprozradila. Na streamu pouze uvedla heslo: „Hi, speed!“ To se dá přeložit jako: „Vítej, rychlosti!“. Souviset by to mohlo s rozšířením nabídky o modely s 5G konektivitou. Ty totiž zatím v portfoliu amerického počítačového gigantu chybí.