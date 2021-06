3G signál nenabízí v Praze už ani O2, na řadě jsou další kraje

Jak je z řádků výše patrné, O2 si rozdělilo vypínání 3G signálu v Česku do tří vln. Jako první se s posledním květnem odmlčela Praha, ke 31. srpnu pak nebudou mobilní sítě třetí generace dostupné ve Zlínském a Olomouckém kraji. Ve všech zbylých lokalitách naší republiky je vypínání naplánováno na 30. listopadu.

„Zákazníky, kteří využívají k datování 3G, bude O2 o této změně informovat prostřednictvím SMS a e-mailů. Většina zákazníků si však změny technologie ani nepovšimne. Jejich telefon při volání a přijímání i odesílání SMS automaticky přepne do 2G sítě. Pokud budou chtít zákaznici využívat rychlá mobilní data, stačí mít SIM kartu a mobilní telefon, které podporují 4G síť,“ prohlásila Blanka Vokounová z tiskového oddělení operátora.

To u T-Mobilu je naplánována pouze jedna vlna vypínání 3G, stane se tak na konci letošního listopadu. „Naši zem chceme propojit tou nejvyspělejší sítí a vypnutí 3G nám ji umožní dále vylepšovat. Spektrum původně používané pro 3G se stane dostupným pro nejmodernější technologie LTE a 5G. Vysokorychlostní internet a další mobilní služby v nejvyšší kvalitě tak budou ještě dostupnější a zase se o krok přiblížíme skutečně gigabitové společnosti,“ konstatoval Zdeněk Bumbálek, manažer strategie přístupových sítí společnosti T-Mobile.

To platí i v případě Vodafonu, který vypnul mobilní síť třetí generace již na konci března. V současnosti tak mohou jeho zákazníci využívat pouze 2G, 4G a 5G síť.

Starší standard 3G operátor vypnul kvůli tomu, aby mohl zvýšit pokrytí čtvrté a páté generace mobilních sítí napříč republikou. Jen pro porovnání, v mobilních sítích třetí generace dosahuje internet rychlosti 10 Mbps, v případě 5G je to až 1000 Mbps.

Žádná velká škoda to nebyla, neboť pomalejší mobilní internet využíval jen zlomek lidí. „Jen během posledních dvou let se snížila vytíženost 3G sítě u Vodafonu na desetinu. V tuto chvíli to znamená, že 3G využívá méně než 1 % zákazníků, z nichž se vypnutí citelně dotkne pouze datových uživatelů – pouhých 0,4 % zákazníků. Kdo totiž chce telefonovat nebo psát SMS, ani starší telefon si měnit nemusí, využije celoplošnou síť 2G, ta zůstává,“ informoval krátce před vypnutím 3G sítí mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.