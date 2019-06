Novinky, ČTK

První celonárodní síť 5G v uvedeném regionu spustila letos Jižní Korea a očekává se, že do roku 2025 bude tato síť ve 24 zemích Asie a Tichomoří. V příštích 15 letech by síť 5G měla k hospodářskému růstu regionu přispět skoro 900 miliardami USD.

V Číně do roku 2025 investice do sítí 5G dosáhnou 154 miliard USD. V současnosti testuje Čína 5G ve všech velkých městech a provinciích a komerční služby chce spustit v příštím roce. Předpokládá se, že do roku 2025 bude 28 procent mobilních spojení v Číně fungovat na sítích 5G, což představuje zhruba třetinu všech 5G spojení na celém světě.

4G zatím vede

Loni se v Asii stala hlavní mobilní technologií 4G, která se na všech spojeních podílela 52 procenty. Svoji dominanci si tato technologie udrží i nadále a v roce 2025 by se na všech mobilních spojeních v regionu měla podílet více než dvěma třetinami. Síť 5G se v roce 2025 bude podílet na mobilních spojeních 18 procenty.

Statistiky GSMA rovněž ukazují, že do roku 2025 se více než čtyři z pěti telefonátů z mobilních telefonů uskuteční chytrým telefonem. Loni měly chytré telefony na všech hovorech podíl 61 procent.

Miliardy uživatelů

Na konci loňského roku bylo v Asii 2,8 miliardy uživatelů mobilních telefonů, což odpovídá zhruba 67 procentům populace. Do roku 2025 se má jejich počet zvýšit na 3,1 miliardy, což by znamenalo zhruba 72 procent populace. Tempo růstu zpomaluje, protože mnoho trhů v regionu se blíží nasycení. Téměř všichni noví zákazníci v období let 2018 až 2025 budou ze šesti zemí – Indie, Číny, Pákistánu, Indonésie, Bangladéše a Filipín.

Loni se na hrubém domácím produktu (HDP) regionu podílely mobilní technologie a služby 5,3 procenta, což odpovídá částce 1,6 bilionu USD. V celém systému pracovalo 18 milionů lidí.

GSMA zastupuje po celém světě zájmy mobilních operátorů. Spojuje více než 750 operátorů s více než 350 společnostmi v širším mobilním ekosystému, do kterého patří výrobci přístrojů, softwarové firmy, poskytovatelé vybavení pro sítě, internetové firmy, ale také organizace z přilehlých průmyslových odvětví.