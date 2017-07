Roamingové poplatky skončily v Evropské unii v polovině června. Volání, psaní esemesek i surfování po internetu stojí od té doby při pobytu v kterékoliv z členských zemí Evropské unie uživatele stejně jako v tuzemsku.

Lidé se tak vcelku logicky přestali na dovolených omezovat a řešit, zda nebudou mít příliš velký účet za telefon. „Zákazníci v roamingu volali jednou tolik co loni v červnu. Nárůst SMS byl v porovnání s červnem předchozího roku minimální,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

Podle ní rostl jednoznačně také zájem o mobilní internet. „Zákazníci datovali čtyřikrát více než v červnu loňského roku,“ prohlásila Kuklová.

Mobilní internet je hitem

Zvýšený zájem o mobilní internet potvrzují také další operátoři. „Jednoznačným tahákem léta je internet. Jeho spotřeba kontinuálně narůstá v posledních letech i bez ohledu na evropskou regulaci, což souvisí i s tím, že celkově narůstá počet zákazníků využívajících chytré telefony a mobilní data i v rámci České republiky,“ reagovala na dotaz Novinek Lucie Pecháčková, mluvčí O2.

„Naši zákazníci volají v zahraničí zhruba třikrát více než loni. Stahují zhruba šestkrát více dat než loni a SMS posílají přibližně stejně,“ konstatovala mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová s tím, že narostla také využitelnost mobilních služeb u cizinců na území České republiky.

Právě rozdíly mezi jednotlivými národy ve využitelnosti mobilních služeb jsou v rámci Evropské unie jsou poměrně zajímavé. „Cenově citliví návštěvníci – typicky fyzické osoby ze střední a východní části EU – využívají roamingové služby výrazně více než doposud, podobně jako mnoho našich zákazníků v zahraničí. Naopak návštěvníci ze západní části EU nejsou na cenu tolik citliví, takže služby využívali už dříve a nárůst s EU roamingem není nijak zásadní,“ podotkla Kemrová.

„Co se týče provozu cizinců u nás, datový provoz se zvýšil na dvojnásobek a volání vzrostlo téměř o polovinu oproti loňskému roku. Kromě silných EU destinací nám narostl provoz i od turistů z USA,“ reagovala na dotaz Novinek Kuklová.

Mezi tuzemskými turisty jasně vedou jižní přímořské státy. „Nejpopulárnějšími destinacemi byly v prvních dvou prázdninových týdnech dle roamingového provozu Chorvatsko a Itálie. Tyto země díky dovoleným překonávají v letních měsících tradiční destinace Německo a Slovensko, které jsou v průběhu celého roku nejčastějším cílem českých uživatelů,“ uvedla Pecháčková.

Roaming musí být v mobilu povolený

Problém může představovat využitelnost mobilních služeb za hranicemi české republiky u různých šedých operátorů. Jejich zákazníci totiž zpravidla řeší nefunkčnost služeb až za hranicemi a podle ohlasů jednotlivých uživatelů se pak často stává, že například mobilní internet nefunguje klidně i několik dní.

Naopak u virtuálních operátorů, kteří s klasickými operátory běžně spolupracují, podobné problémy nehrozí. „Zákazníci Mobil.cz se nemusí v při pobytu v zemích Evropské unie omezovat v používání našich služeb. Ty jsou dostupné za stejných podmínek jako při využívání v České republice,“ říká Karel Bechník z Mobil.cz.

Ten zároveň upozornil, že uživatelé však musí mít roaming stále aktivovaný, přestože roamingové poplatky se již neplatí. „Často se setkáváme se stížnostmi zákazníků, že vyjeli za hranice, a telefon se nepřihlásil do žádné sítě, nebo jim ostatní služby fungovaly, ale nešel internet. Zákazníci by neměli zapomínat na to, že i přes nové nařízení kolem účtování služeb, je stále potřeba pro používání mobilu za hranicemi mít aktivní roaming. Pokud chtějí používat internet v mobilu, je nutné na jejich telefonu ještě navíc mít povolena data v roamingu,“ zdůraznil Bechník.

Ten zároveň upozornil na další riziko, které hrozí v souvislosti s používáním mobilního telefonu v zahraničí. „Je také důležité si neplést volání v zemích EU s voláním na číslo s předvolbou jiné ze zemí EU. Pokud například voláte na Slovenské číslo s předvolbou 421, jedná se o hovor na zahraniční číslo, a vztahuje se na něj jiná tarifikace, než když voláte sousedovi, co je zrovna na Slovensku na dovolené a má české číslo s předvolbou 420,“ uzavřel produktový manažer Mobil.cz.