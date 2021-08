Služba GeForce Now je dostupná na celé řadě zařízení. Foto: archív tvůrců

Za předplatné jsou hry i tiskárny. Vyplatí se to?

Netflix, Apple TV+ či HBO Go. Streamovací služby, které nabízejí filmy a seriály za pravidelný měsíční poplatek, se v posledních letech těší stále rostoucí popularitě. Je to ale jen špička ledovce, postupně nás totiž na předplatné učí i další společnosti. A někdy se to může i vyplatit.