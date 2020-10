Wi-Fi pro školáky i práci z domova

To je i případ modelu Archer AX50 od společnosti TP-Link, který nabízí díky podpoře Wi-Fi 6 přenosové rychlosti až 3000 Mb/s. To jsou vyšší hodnoty, než jakých je možné dosáhnout u těch nejrychlejších internetových přípojek. Vyšší přenosové rychlosti je ale možné v praxi využít při komunikaci dvou připojených zařízení mezi sebou, například při posílání dat z počítače do mobilu nebo televizoru.

Ve velkých bytech ale nemusí pro dostatečné pokrytí stačit ani ty sebelepší routery. To samé platí o klasických panelákových bytech, ve kterých je od ostatních jednotek rušen signál. V takovém případě se vyplatí zainvestovat do mesh systému. Je to vlastně systém bezdrátových krabiček, které se rozmístí do jednotlivých místností, aby šířily bezdrátový signál rovnoměrně všude tam, kde je to třeba.