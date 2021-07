Tablet, kamera či dron. Šikovné vychytávky pro letní radovánky

V dnešní době už není vůbec žádný problém si vzít na dovolenou přenosný počítač. Nejlevnější notebooky se dají pořídit okolo 5000 Kč. Proti tomu tzv. hybridy, často označované také jako zařízení 2v1, se prodávají jen o pár stokorun dráž. Hybridy se snaží spojit to nejlepší ze světa notebooků i tabletů, v tom je jejich největší síla. Zároveň odbourávají celou řadu jejich nedostatků.

Neodmyslitelným doplňkem na dovolené je digitální fotoaparát. Vhod mohou na cestách přijít nejmenší kompakty, protože se snadno vejdou do každé kapsy a nejsou velkou zátěží. Samozřejmostí je u nich možnost natáčení videa, a to zpravidla i ve vysokém rozlišení (Full HD nebo 4K).

Na cestách bychom neměli zapomínat ani na zálohu dat. Když například ztratíme fotoaparát, kameru či mobil, snímky a videa z něj nám již zpravidla nikdo nevrátí. Řešením může být externí disk, který dovede spolupracovat i s mobilními zařízeními, případně cloudové úložiště. To totiž dovede zálohovat data prostřednictvím internetu automaticky.

Jejich nabídka je velmi bohatá a ceny těch nejlevnějších přístrojů startují už na hranici okolo 500 Kč. Samozřejmě od takto levného stroje není možné očekávat to samé jako od modelů, které jsou o několik tisíc dražší.

Svým vzhledem se Surface Go 2 velmi podobá první generaci, je totiž úplně stejně velký. Výrobci se ale podařilo do stejného těla vtěsnat větší displej s vyšším rozlišením – dvojka má totiž okolo dotykové plochy tenčí rámečky.

Obrazovka nabízí plochu 10,5 palce a rozlišení Full HD, tedy 1920 x 1280 pixelů. Tablet dovede pracovat se stylusem Surface Pen a umí rozpoznat až 4096 úrovní přítlaku. Šikovné je také to, že k modelu Surface Go 2 půjde připojit klávesnice, která funguje zároveň jako ochranný kryt na displej. V takovém případě dokáže novinka nahradit při práci i notebook.

Surface Go 2

Surface Go 2 je k mání v různých konfiguracích, vybírat je možné mezi základním procesorem Intel Pentium Gold 4425Y či výkonnějším provedením s čipem Intel Core m3-8100Y. Obě varianty jsou ale svižnější než předchůdce.

Dovede totiž natáčet stejné záběry jako klasická akční GoPro kamera, ale zároveň – díky dvěma objektivům – také již zmiňovaná 360° videa, a to včetně prostorového zvuku. Třetí režim je určen pro milovníky autoportrétů a pro natáčení vlogů.

Díky tomu, že je objektiv umístěn i na zadní straně kamery, může totiž uživatel snadno natáčet i sám sebe. Na barevném displeji pak vidí přesně to, co se odehrává před objektivem – tedy jak on sám vypadá.