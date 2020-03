Moderní hry fungují i na pomalých PC

Náročnost her je rok od roku vyšší, tvůrci totiž přináší detailnější a propracovanější grafiku, která si žádá pořádnou dávku výkonu. Hráči kvůli tomu musí v nemalé míře sahat pravidelně každých pár let do svých peněženek. Přítrž se tomu v posledních měsících snaží udělat výrobci právě prostřednictvím cloudu.

Cloud by se dal popsat jako globální síť vzdálených serverů, které fungují jako jeden ekosystém. V praxi to znamená, že se uživatel připojí ke vzdáleným serverům, jejichž výkon je následně využíván k samotnému hraní. Pomalá sestava v domácnosti pak slouží v podstatě jen k zobrazení toho, co se děje na serverech v prostředí internetu.

Hraní v cloudu se neobejde bez rychlého internetu.

Jediné, co je pro takové hraní potřeba, je rychlé internetové připojení, podle zkušeností uživatelů je potřeba alespoň rychlost 30 Mbit/s. Tvůrci si za přístup ke svým serverům účtují částky v rozmezí 100 až 300 Kč měsíčně. Zadarmo to tedy není, ale je to rozhodně levnější než si pořizovat každé dva roky výkonný herní počítač za desítky tisíc korun.

Roky ladění a vylepšování

Jednou z takových služeb je GeForce Now, kterou provozuje společnost Nvidia. Ta existuje již několik let, nicméně až minulý měsíc ji tvůrci zpřístupnili všem uživatelům, dříve byla pouze na pozvánku. Využívat tak GeForce Now může prakticky jakýkoliv majitel PC či Macu, hrát je ale možné také na televizorech s připojenou konzolí Shield či na chytrém telefon s platformou Android.

Tvůrci se startem služby tolik otáleli, protože se snažili vyladit jednotlivé parametry tak, aby uživatelé nepoznali rozdíl mezi hraním na PC a v cloudu. A to se jim podle všeho nyní skutečně podařilo. Ihned po přihlášení se uživatelé mohou okamžitě připojit ke svým knihovnám v mnoha populárních herních obchodech a prostřednictvím internetu hrát prakticky jakýkoliv titul. Podporováno jich je již více než tisíc.

Zástupci podniku při otevření služby všem uživatelům prohlásili, že „jde o první herní PC, u kterého odpadá starost o upgrady“. Aktualizace her, patche a Game Ready ovladače se stahují a instalují automaticky, takže jsou hráči vždy pouhý zlomek okamžiku od svých oblíbených her.

Služba GeForce Now je dostupná na celé řadě zařízení. Foto: archív tvůrců

Další se přidají letos

Hraní v cloudu od Nvidie je vyjde na 139 Kč měsíčně. Nutné je ale koupit licenci na celý rok, která tedy stojí 1668 Kč. Prvních 90 dní nicméně nabízí výrobce na zkoušku zadarmo.

Na vlastní streamované herní platformy – tedy na hraní v cloudu – lákají také společnosti Google a Microsoft. Oba podniky však zatím své služby nabízí pouze v zahraničí. Kdy budou dostupné v Česku, zatím není jasné. Podle neoficiálních informací by se tak ale mělo stát ještě letos.

Microsoft láká na Project xCloud. Funguje to velmi podobně jako v případě Nvidie. Uživatelé za určitý poplatek budou moci využít výpočetní výkon počítačů Microsoftu, který je pro chod moderních her nezbytný, a na svém zařízení si pak zobrazí už jen samotnou hru. Takto streamovanou hru by mělo jít bez problémů pustit i na pomalejších počítačích nebo průměrných chytrých telefonech a počítačových tabletech.

Stadia bude zadarmo

Hlavním lákadlem herní služby Stadia od společnosti Google mají být dvě různé varianty – placená a bezplatná. První zmiňovaná byla spuštěna loni v listopadu, případní zájemci za ni zaplatí 9,99 dolaru měsíčně, což je v přepočtu necelých 230 Kč.

O té druhé zatím tvůrci příliš nemluví. Zatím není jasné to, za jakých podmínek bude možné bezplatnou variantu získat. Lze nicméně předpokládat, že počet spustitelných her bude ve verzi zadarmo omezen, stejně tak se patrně budou hráči muset smířit se zobrazovanou reklamou.

Oficiální ovladač pro hraní prostřednictvím služby Stadia Foto: archív výrobce

Apple razí vlastní cestu

Hry za předplatné nabízí také Apple, byť se americký podnik vydal svou vlastní cestou, nejde tedy o klasické cloudové hraní. Herní službu Arcade si tento počítačový gigant cení na 139 Kč měsíčně, přičemž za tuto částku může přistupovat k jednotlivým titulům dalších pět členů rodiny.

Cena je to navíc konečná. V jednotlivých titulech totiž nebude možné utrácet peníze formou mikrotransakcí, a dokonce se v nich nebude ani zobrazovat reklama. Uživatelé tak budou mít přesnou kontrolu nad tím, kolik utratí. V současnosti je totiž bezplatným titulům často vyčítáno, že uživatelé za ně zaplatí více než za placené hry – právě kvůli mikrotransakcím.

Jednotlivé tituly bude možné ukládat offline, a tedy hrát i bez připojení k internetu. Celá služba bude navíc multiplatformní. Apple s ní tedy necílí pouze na majitele iPhonů a iPadů, ale také na uživatele počítačů Mac a multimediálního centra Apple TV. Majitelé předplatného tak budou moci začít hrát na jednom zařízení a pokračovat na jiném.