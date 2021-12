Levné neznamená špatné. Co umí smartphony s atraktivní cenou

Přednosti takových přístrojů jsou nepopiratelné – zpravidla mají nejvyšší možný výkon, nejpokročilejší fotoaparáty a brilantní displeje, které v některých případech složíte do kapsy podobně jako list papíru.

Kvůli rozšiřování 5G dokonce již v Česku není dostupná drtivá většina 3G vysílačů. Jen pro porovnání, v mobilních sítích třetí generace dosahuje internet rychlosti 10 Mbps, v případě 5G je to až 1000 Mbps.

AMOLED displej nabízí úhlopříčku 6,55 palce a rozlišení Full HD+, chlubí se také rychlejší obnovovací frekvencí 90 Hz. Většina uživatelů by při pohledu na displej patrně hádala, že jde o výrazně dražší přístroj.

Chytrým telefonům iPhone od společnosti Apple je často vyčítáno, že jsou příliš drahé. I proto americký počítačový gigant nabízí odlehčené modely, jako je iPhone SE v druhé generaci. Ten představuje levnou vstupenku do světa platformy iOS.

Podle Zboží.cz ceny startují už pod hranicí deseti tisíc korun. Tak nízkou cenu může Apple nabídnout, protože do staršího těla umístil nové výkonné součástky. Právě proto vypadá tento model jako iPhone 8, ale uvnitř má stejný procesor jako nejlepší iPhone 11 Pro, tedy konkrétně Apple A13 Bionic.

Klady: levná vstupenka do světa iOS

Přístroj je ve srovnání s vrcholnými modely trochu pomalejší, v rámci dané cenové kategorie ale představuje čip Snapdragon 778G to nejlepší, co je možné zakoupit. V praxi tak telefon nabízí dostatek výkonu pro plynulý chod aplikací a moderních her.