Lákadla moderních bezdrátových špuntů

Prakticky všechny bezdrátové špunty mají jedno společné – jde o velmi kompaktní sluchátka, jež se ukládají do speciálních nabíjecích pouzder. Díky tomu je na cestách neztratíte a zároveň získáte výrazně delší výdrž baterie, než jakou by nabídla samotná sluchátka.

Nechybí ani funkce aktivního potlačení šumu. V praxi to funguje tak, že mikrofony směřující dovnitř a ven dovedou detekovat šum mimo ucho a zároveň i ten směřující do ucha. Následně dynamické ovladače generují přesné protihlukové signály.

V obchodech se sluchátka Xiaomi Redmi Buds 3 Pro nabízejí za 1499 Kč. To je jen o dvě stokoruny méně, než za kolik je možné zakoupit konkurenční model FreeBuds 4i, který je aktuálně tím nejlevnějším v nabídce společnosti Huawei, alespoň tedy co se true wireless modelů týče.

Dalším vylepšením je integrace funkce aktivního potlačení okolního ruchu ANC. Nechybí ani funkce propustnosti, díky níž si uživatelé budou moci do sluchátek pustit prostřednictvím zabudovaných mikrofonů to, co se děje okolo nich – pochopitelně i s hudbou.