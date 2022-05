Lákadla cenově dostupných mobilů

Výrobci zpravidla dávají na odiv své vlajkové modely. Je to logické, obsahují ty nejvýkonnější součástky, nejlepší fotoaparáty a zpravidla i pokrokové technologie. V záplavě všech superlativů by se mohlo zdát, že levnější přístroje si koupí jen někdo, kdo má do peněženky hluboko. Není to ale tak úplně pravda.