Kolik stojí provoz počítače doma

Běžná multimediální sestava je v dnešní době vybavena čtyřjádrovým procesorem s frekvencí okolo 3 GHz, operační pamětí o velikosti 8 GB, 240GB SSD jednotkou či 1TB pevným diskem a samostatnou grafickou kartou. Taková sestava spotřebuje při běžné práci 50 až 70 W, v zátěži to může být klidně i přes 100 W.

Při současných cenách elektřiny tak může vyjít provoz herní sestavy ročně klidně i o několik tisíc korun dráž. Platí to samozřejmě v případě, kdy takový stroj budeme používat každý den alespoň pět hodin.

Přestože nejdou v dnešní době v obchodech již zakoupit, v řadě domácností je nalezneme stále. V takových případech se vyplatí přemýšlet nad výměnou za tenký LCD panel, který má v případě moderních typů spotřebu čtyřikrát nižší. To logicky platí také o nákladech na vyúčtování. V součtu tedy typická sestava s monitorem spotřebuje minimálně 75 W.

V případě, že máme připojeny reproduktory, tiskárnu či skener, stoupne toto číslo o několik desítek wattů. Například zmiňované reproduktory mohou zvýšit roční vyúčtování klidně i o několik stovek, a to i pokud je nepoužíváme. Příslušenství tak nenechávejte zapnuté zbytečně.

V porovnání se stolními počítači jsou daleko úspornější notebooky. Je to dáno tím, že je u nich kladen daleko větší důraz na výdrž baterie, s čímž logicky souvisí i jejich spotřeba. V případě multimediálních strojů bývá spotřeba notebooků ve srovnání s jejich stolními konkurenty nižší klidně i o 30 až 50 W.

U herních laptopů ale klidně rozdíl může dělat i 100 W. A to je již na využívání opravdu poznat, rozdíl ve spotřebě může být ročně klidně i více než 3000 Kč.

Není proto divu, že některé součástky z notebooků se začínají montovat i do klasických sestav. Příkladem mohou být SSD jednotky, které pomalu vytlačují z moderních sestav klasické pevné disky.

V útrobách modelu Surface Pro 7 se ukrývají nejnovější procesory Intel Core desáté generace. Na výběr přitom bude z různých výkonnostních tříd zahrnujících čipy Core i3, Core i5 a Core i7. U nejvýkonnější konfigurace slibuje americký softwarový gigant nárůst výkonu až o 40 %. Polepšit by si měla také integrovaná grafika, a to dokonce až dvojnásobně.

Zběhlejší čtenáři tak patrně již tuší, že výkon sestavy bohatě stačí na hraní her ve vysokém rozlišení, a to velmi často i při nejlepších detailech. Stejně tak je ale možné na tomto stroji upravovat velké množství fotek či stříhat 4K video, síly má na to model Predator Orion 5000 dost.