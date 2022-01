Jde to i bez kabelů. Jaká sluchátka vybrat?

Lákadlem je také funkce aktivního potlačení šumu. V praxi to funguje tak, že mikrofony směřující dovnitř a ven dovedou detekovat šum mimo ucho a zároveň i ten směřující do ucha. Následně dynamické ovladače generují přesné protihlukové signály. Díky sledování okolí je možné nastavit potlačení okolního hluku v různých úrovních. Poslech je tak v praxi o poznání komfortnější. ANC zvládne ztlumit okolní hluk až do 35 dB.