Jak zkrotit hlučný počítač

Nainstalovat nový chladič do počítače zvládne podle návodu, který by k němu měl být vždy přibalen, během několika minut i méně zkušený uživatel. Problém může nastat, pokud je sestava ještě v záruce. V takovém případě by měl všechny úpravy dělat autorizovaný servis.

SSD jednotky dovedou dodat starým počítačům bez nadsázky druhý dech. Vhodné je jejich použití i díky tomu, že na rozdíl od klasických pevných disků neprodukují při práci žádný hluk. Je však důležité upozornit na to, že i mezi jednotlivými SSD jednotkami mohou být značné rozdíly. A to nejen co se týče kapacity, ale také – a to je důležitější – přenosové rychlosti.