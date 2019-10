Co umí nejlepší chytré telefony na trhu

S některými kompromisy se ale případní zájemci musí smířit, například kvalitní OLED obrazovku nahradil například obyčejný LCD panel s úhlopříčkou 6,1 palce, k dispozici je také pouze duální optika místo trojitého fotoaparátu. Horší však ve srovnání s dalšími dvěma telefony bude odolnost, k dispozici bude pouze standard IP67, pod vodou tedy přístroj bude schopný pracovat až do hloubky jednoho metru.

Pracovní tempo udává procesor Snapdragon 855, který proti předchůdci nabízí také podporu vysokorychlostního Gigabit LTE. Telefon má tak o 25 % rychlejší CPU a až o 40 % výkonnější GPU. Disponuje také technologií Snapdragon Elite Gaming pro bezproblémové zvládání aplikací a her kladoucích na procesor velké nároky. Operační paměť dosahuje kapacity 6 GB a bude doplněna o úložiště s kapacitou 64 nebo 128 GB.

ROG Phone II nabídne 6,6palcový OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Díky tomu by měl být obraz krásně plynulý i při hraní akčních her. Samozřejmostí je rychlá odezva 1 ms či podpora standardu HDR10, který by měl zajistit dobré barevné podání kontrastně náročných scén.