Bezdrátová domácnost ovládaná mobilem

I když se to nemusí na první pohled zdát, v domácnostech se k počítačové síti připojují desítky různých zařízení. Kromě počítačů a notebooků jsou to například chytré telefony či tablety. Stejně tak ale mohou bezdrátovou konektivitu využívat nejrůznější senzory a čidla ze systémů pro chytrou domácnost.

Připojit se k nim je možné prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu přes internet. A to klidně i z druhého konce planety. Při spěchu do práce se tak už například nemusíte obávat, zda jste nezapomněli vytáhnout žehličku ze zásuvky, s chytrou zásuvkou to jednoduše uděláte prostřednictvím dotykového displeje svého chytrého telefonu.