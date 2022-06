Aerox, Apex a Arctis. Testujeme herní náčiní od SteelSeries

Stejně jako samotný výkon počítače či notebooku jsou při hraní důležité nejrůznější periferie. Milisekundy totiž mohou rozhodovat o výhře či prohře, za což vděčíme především klávesnicím a myším. Podceňovat by ale hráči rozhodně neměli ani kvalitu zvuku, právě ten nás totiž dovede daleko více vtáhnout do samotného děje. Jak se to všechno daří modelům od společnosti SteelSeries, si ukážeme v dnešním testu.