Videohra českých tvůrců pojednává o odsunu a kolektivizaci

„Svoboda 1945: Liberation je vůbec první hra, v níž se téma odsunu a kolektivizace objevuje. Ukazuje jedinečné příběhy z klíčového období českých dějin. Chceme nabídnout unikátní pohled na dobu a události, které stále hýbou českou veřejnou debatou. Neříkáme hráčům, co si mají myslet, ale nabízíme různé úhly pohledu,” uvedl hlavní herní designér Vít Šisler.

Ve hře přijíždí hráč do malé vesnice Svoboda v česko-německém pohraničí, aby rozhodl dlouholetý spor. Brzy ale zjistí, že kořeny zdánlivě banálního případu sahají až do konce druhé světové války a nástupu komunismu. Během vyšetřování objeví fotografii svého dědy.

Je na něm, aby dal dohromady jeho příběh. Ve Svobodě 1945: Liberation vyzpovídá ty, co viděli hrůzy války na vlastní oči - čekají na něj propracované rozhovory, v nichž záleží na každé volbě. Musí řešit, jak se bavit s někým, kdo na bitevním poli ztratil kamaráda, nebo jak s ženou, která se poprvé od chvíle, kdy ji jako dítě odsunuli, vrací do svého rodiště.

„Potenciálu videoher využíváme naplno například v části o kolektivizaci, ve které hráč musí co nejdéle udržet svůj statek navzdory sílícímu tlaku, aby vstoupil do družstva. Povinné odvody, znárodňování, všechno vás to necháme prožít na vlastní kůži,” dodal Lukáš Kolek, ředitel studia Charles Games.