Tvůrci GTA na nákupech, za 273 miliard kupují rivala Zynga

Firma v minulosti koupila i českého vývojáře her Illusion Softworks, jehož Mafia jako jedna z prvních tuzemských počítačových her prorazila na světový trh.

GTA 5 se začal prodávat 17. září 2013. Tehdy však hra byla dostupná pouze pro televizní konzole Xbox 360 a PlayStation 3. Majitelé Xboxu One a PlayStationu 4 se dočkali tohoto titulu 18. listopadu 2014, příznivci klasických počítačů s operačním systémem Windows až 14. dubna 2015.

To, že Grand Theft Auto 5 bude naprostým hitem, bylo jasné už při zahájení prodeje. Jedna z nejočekávanějších her poslední doby na tržbách během prvních 24 hodin vydělala 800 milionů dolarů (15,4 miliardy Kč). Podle serveru The Verge se tak stala nejrychleji prodávaným dílem v historii celé série této populární akční videohry.